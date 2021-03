Nach 15-jähriger Tätigkeit im Gesundheitswesen traf Eva-Maria Schmidtmayer die Entscheidung, sich selbstständig zu machen und begann ihre Ausbildungen in Kinesiologie und Cranio Sacral Balancing. Seit Anfang September 2020 wendet sie ihr fachkundiges Wissen in der eigenen Praxis in Waidhofen/Thaya an.

Ihr umfangreiches Gesundheitsangebot unterstützt Menschen dabei, neue Kraft zu schöpfen, den Körper zu regenerieren, Blockaden zu lösen und wieder bei sich selbst anzukommen. Sie hilft, Alltagsstress, Hektik und Zeitdruck hinter sich zu lassen, um sich bewusst Zeit zu nehmen, „denn nur so können wir gestärkt unseren Alltagsaufgaben und Lebensprüfungen gegenüberstehen“.

Der zweite Schwerpunkt der Praxis ist Kunst. „Kreativität stärkt Körper und Seele und hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit“. Eva-Maria arbeitet seit vielen Jahren mit Kunstharz (Resin) und bietet auch Workshops an. Sie stellt einzigartige Kunstwerke, Bilder und edle, hochwertige Gebrauchsgegenstände her, wobei jedes Teil ein Unikat ist. Ein besonderes Highlight 2020 war die Nominierung beim CBA Kreativwettbewerb. Ihr Konzept „Renew“, Altes mit Kunstharz zu erneuern, begeisterte die Jury und bereits viele Kunden.

Kontakt: www.evamaria.art

