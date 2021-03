„Wir alle haben eine Leidenschaft für etwas. Das hier ist meine! Seit kleinauf begeistert mich die Mode/Bekleidung und ihre verschiedensten Facetten.“ Sowohl durch Anfragen im Bereich Arbeitsbekleidung Schnitt und Design als auch durch bekannte Unternehmen die Beratung, Kenntnis und kompetente Hilfestellung zu Ihrer Arbeitsbekleidung benötigen, ist so ihr Unternehmen HEYKE Management Support im September 2020 auf die Beine gekommen. „Mit viel Engagement betreuen wir alle mittelständischen Unternehmen/UnternehmerInnen, Groß und Klein, die Arbeitskleidung benötigen. Wir sind DIE Fachspezialisten im Bereich Arbeitsbekleidung. Unerfüllte Wünsche in diesem Bereich, bereiten wir mit Ihnen gemeinsam vom Design bis zum Produktionsfreigabemuster auf und produzieren dann Ihre eigene Corporate Fashion Arbeitskleidung in Europa. Besonders viel Wert legen wir darauf, dass wir all unsere Materialien bei europäischen namhaften Firmen, die heute als „die Spezialisten“ am Markt tätig sind, beschaffen. Bei uns erhalten Sie zu 100 % europäische Qualität.“

www.heyke-management-support.com

