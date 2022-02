BiKa rent e.U. die neue Autovermietung im Mostviertel

„Zu dieser Idee kam ich durch meine jahrelange Tätigkeit in der KFZ-Branche. Da sich Denkweisen in der Mobilität stark verändern, steigt die Nachfrage an Mietfahrzeugen stetig. Dies ist wirtschaftlicher und schont auch die Umwelt. Mit den 9-Sitzer Bussen und den dazu passenden Fahrradanhängern kann eine Gruppe von neun Personen zusammen in einem Fahrzeug auch eine Fahrradreise gemeinsam unternehmen“, so die Gründerin.

Für den perfekt ausgerüsteten Skiurlaub kann man auch nur die Dachbox mieten. Die Heckfahrradträger sind auch für E-Bikes tauglich. Als Service bietet Karin Biringer auch die Zustellung der Mietfahrzeuge nach Absprache an.

Mehr Infos:

Kontakt: www.bikarent.at

0660 9161667

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

