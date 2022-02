Exvomo schmiedet die E-Commerce Experten von Morgen

Die letzten zwei Jahre der Pandemie zeigten, welch Überforderung in diesem, für EndkonsumentInnen recht selbstverständlichen, Thema in Österreich besteht. Noch heute fehlt es vielen Personen am nötigen Know-how im E-Commerce sicher zu handeln.

Dadurch wurde exvomo (Experten von Morgen) ins Leben gerufen, welches die Lücke zwischen der Leidenschaft vieler Personen mit diesem wirtschaftlichen, aber auch technologischen Thema durch das Angebot von

individuellen Fortbildungen, Crashkursen, Beratungen (Neubau eines Onlineshops oder Verbesserung bestehender Projekte), aber auch Netzwerktreffen schließen soll.

Durch die Erfahrung aus mehrjähriger Strategieberatung, eigenen Onlineshop-Projekten und zahlreichen Fachgesprächen bringt exvomo Österreichs wissensbegeisterte Bevölkerung damit auf die Überholspur und sucht nach Gleichgesinnten.

Mehr Infos:

Kontakt: www.exvomo.com

thomas@exvomo.com

0677 638 188 61

