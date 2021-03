„Mit Freude stelle ich meine langjährige Erfahrung jetzt im Rahmen meiner selbständigen Tätigkeit Personen und Firmen zur Verfügung. Analysen von Versicherungs- und Leasingverträgen, Kostenoptimierung bei Neuverträgen, Wohnbaufinanzierung, Kfz-Leasing, Mobilien Leasing sind meine Fokusthemen.

Jeden Kundenkontakt, vor Ort oder remote, verbinde ich mit Verlässlichkeit, Flexibilität, pro-aktivem Zuhören und Individualität.

Ich freue mich darauf Ihren Mehrwert mit Experten organisieren zu dürfen, dabei begleite ich Sie gerne.“

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen oder unternehmensrelevante Seminare (momentan online) handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: michael_maerz@outlook.com

0664 /8180950

