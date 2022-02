Austrotel Handyshop Berndorf

Im April 2021 haben sich Marina Vuckovic und ihr Partner David Braunshier dazu entschlossen, einen außergewöhnlichen Handy Shop zu eröffnen.

„Von Verkauf und Beratung, über Zubehör und Handy-Reparatur bieten wir außerdem noch biometrische Passbilder, weltweite Geldüberweisung via RIA® und MoneyGram®, und vieles mehr an.

„Wir sind seit 3 Jahren in Berndorf zuhause und haben bemerkt, dass es auch keine Möglichkeiten im Triestingtal gibt, um Dokumente etc. zu kopieren oder ausdrucken zu lassen, deshalb bieten wir auch dies in unserem Shop an.

Es ist uns sehr wichtig unseren Kunden den besten Service zu bieten. Wir freuen uns, Sie in unserem Shop begrüßen zu dürfen, denn Ihre Zufriedenheit ist unser Gewinn!“

Mehr Infos:

Kontakt: Handy Shop Berndorf,

Alexanderstraße 3, 2560 Berndorf

Telefon: 02672 84375

