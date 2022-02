Mit „Bewusstsein in Bewegung“ in ein neues Zeitalter

Durch ihre besondere Wahrnehmung hat sie ein Konzept zur Wahrnehmungsschulung erstellt. Dieses gibt sie in ihrem Pilateskurs „me and Pilates“ und in Vorträgen (erster Vortrag: 25.2.22 im GIZ Eggenburg) weiter. Ein Teil von Bewusstsein in Bewegung.

Geführt durch das Buch „Ein Kurs in Wundern“ hat sie am 21.1.2021 ihren Onlinekongress „Mensch verbunden sein mit Körper, Geist und Seele“ veranstaltet. Dieser beinhaltet eine Transformation in ein höheres Bewusstsein mit wunderbaren GesprächspartnerInnen.

Auf dem Kongress aufbauend gibt sie persönlich Einzelstunden in denen sie als Medium einen Raum der bedingungslosen Liebe öffnet, um Reflexion und Intuition zuzulassen. Sie bietet in ihrer Begleitung, Menschen mit Selbstverantwortung, die Möglichkeit geistig zu wachsen, um ihren Alltag gefestigt, differenziert und reflektiert zu begegnen.

Mit ihren Ölgemälden gibt sie Einblicke in ihre feinstoffliche Welt.

Mehr Infos:

www.bewusstseininbewegung.com

info@bewusstseininbewegung.com

https://meandpilates.jimdofree.com/

Telefon: 0680 2227463

