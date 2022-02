ALBA – Weisheit liegt in deiner Natur

Wesentlich für die Gründerin sind die Verbindung mit der Natur, mit unserer Mitte und der bewusste Umgang mit Zeit.

In Online-Mentorings bringt sie Frauen in ihr Urvertrauen und ins weibliche Handeln. So handelt Frau stark, klar und spielerisch leicht. Durch Mentoring können anerzogene Muster, Rollenbilder und Widerstände überwunden werden. Mit dauerhaftem Erfolg im Beruf, im Alltag, im Leben.

In botanischen Malkursen, die auch online stattfinden, gibt sie ihre Freude am Malen

und der Natur weiter. Obwohl botanisches Malen Konzentration erfordert, lässt es uns Abschalten, Entspannen und Regenerieren – ähnlich wie beim Meditieren.

Mit weiteren Werkzeugen, wie Human Design und Restart your body begleitet sie Menschen auf dem Weg zu ihrem Wesenskern.



Mehr Infos:

Kontakt: www.alba.or.at,

Anita.kurzbauer@gmail.com

Anita Kurzbauer | Facebook

