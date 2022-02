Echte Innovationen mit 1:1 planbar GmbH

„Die Nachfrage ist definitiv da – wir hatten bereits vor Eröffnung zahlreiche Terminanfragen. Die Planungsphase ist essentiell und Kunden möchten sich absichern“ – so Daniel Gruber, geschäftsführender Gesellschafter der 1:1 planbar GmbH.

Im sogenannten Planungsloft werden Immobilien vor der Bauphase mittels Projektion umgesetzt. Mobile Wände und Möbel sorgen für ein reales Raumgefühl.

Anpassungen können sofort umgesetzt und ausprobiert werden. Das spart Zeit und vor allem Kosten. Zu den KundInnen zählen nicht nur private BauherrInnen und SaniererInnen, sondern auch (Innen-)ArchitektInnen, Baufirmen sowie Fertigteil- und Massivhausanbieter.

In Zukunft setzt 1:1 planbar auch auf digitale Bemusterung von Immobilien und bietet so die Möglichkeit Verlegmuster oder Oberflächen schon vor dem Einbau in Lebensgröße zu sehen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/127 94 53

office@einszueinsplanbar.at

www.einszueinsplanbar.at

