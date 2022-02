Pfeffer Richard Montagen neu in Frankenfels

Präsentiert von Gründerland Niederösterreich: Richard Pfeffer, der Fachmann im Bereich Tischlerei, wagte am 15. Oktober 2021 den Schritt in die Selbständigkeit. Das neugegründete Unternehmen in Frankenfels hat sich auf den Zusammenbau von Möbelbausätzen spezialisiert.

