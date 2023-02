Claudia Koukals Büroservice unterstützt bei der Arbeit

„Ich bin ein bodenständiges Mädl aus dem Marchfeld. Mein Büroservice soll lösen, wo man als Unternehmer oder Familie an seine Grenzen stößt. Genau da, wo man feststellt, dass Not am Mann/Frau ist, wo man seine expliziten Ressourcen ausgeschöpft hat, da will ich für Sie da sein.

Mein Wissen ist umfangreich, mein Können up to date. Ich unterstütze Sie, ob Business oder in Ihrem familiären Umfeld.

Bei Antragstellung für Witwen/r Pension, Kur-/Reha Anträge, Arbeitnehmerveranlagung, Ausweise etc., Bank- und/oder Amtswege, Bestattung, erledige ich begleitend, Kaufverträge (Immobilien, Autokauf/-verkäufe, etc.) Personaladministration, Belegvorbereitung, Fakturierung, Listenführung, Meldungen an AUVA, Bezirkshauptmannschaft, PVA, Schadensmeldungen an Versicherungen und vieles mehr.

Für viele sind diese Arbeiten eine Last – aber auch diese müssen erledigt werden und ich habe große Freude daran! Ich freue mich auf Ihre Anfrage – ich bin für Sie da! Wir sind ein Team!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 /3990510

bueroservicec.m.koukal@gmail.com

