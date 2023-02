NAVARI CREATIV – Ihre Social Media Agentur in Lilienfeld

„Wir haben all unsere Talente gebündelt und verhelfen so Unternehmen dabei,

sich auf Social Media als starker Arbeitgeber zu präsentieren. Dazu können wir zielgenau, mittels Online-Werbeanzeigen, für unsere Partnerbetriebe die passenden Bewerber liefern und offene Stellen rasch und vor allem kostengünstig besetzen“, so David Pomberger.

Mittlerweile betreut NAVARI CREATIV Handwerksbetriebe in ganz Österreich und

Deutschland und beschäftigt neben den beiden Gründern noch drei weitere Teilzeit- Mitarbeiter, die den Content der Partnerbetriebe produzieren und auf Social Media präsentieren.

Der große Umschwung ist bereits passiert; Bewerber wollen sich nicht mehr über alte Methoden in den Firmen bewerben und suchen sich Betriebe selbst aus. Wer jetzt als Unternehmen nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. „…deshalb jetzt mit Social Media beginnen…!“ so Carina Geißler.

Mehr Infos:

Kontakt: www.navari.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: