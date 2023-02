02/23: Bezirk Melk Julia Baumgartner Hairdesign

Foto: Selina Schöberl

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Friseurmeisterin Julia Baumgartner wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete am 12.12 2022 ihr erstes kleines Friseur Atelier in der Karl Schmid-Straße 31/4 in Melk.

„Mein Ziel ist, dass sich meine KundInnen bei mir im Atelier wohlfühlen, entspannen und ihren stressigen Alltag für ein paar Stunden vergessen. Alles rund um das Thema Beauty lässt sich bei mir im Atelier finden. Ob Haar, Make-up oder Lash & Browlifting, für jeden ist etwas Passendes dabei. Durch meine kompetente, individuelle und persönliche Beratung möchte ich jeden Besuch zu einem Besonderen machen. Um dem Haar einen gewissen Touch zu verleihen, habe ich mich entschieden mit der Marke NEWSHA zusammen zu arbeiten, deren Produkte zum größten Teil vegan und tierversuchsfrei sind. Meine KundInnen schätzen an mir mein vielfältiges Können im Bereich Strähnen Techniken. Balayage und Strähnen Exklusiv mit dem dazu passenden Styling sind meine größten Leidenschaften. Mein Motto welches mich jeden Tag begleitet: „Was wir gerne tun, fällt uns nicht schwer!“ Mehr Infos: Kontakt: 0677/64739033

www.juliabaumgartner-hairdesign.at

Instagram: juliabaumgartner_hairdesign



