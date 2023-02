Kräuterspaziergänge im schönen Niederösterreich

Kräuterspaziergänge im Raum Mödling- Baden- Bad Vöslau, Kräuterwanderungen im Schneeberg- und Rax- Gebiet, Kräuterworkshops in Baden. „Ich möchte die Menschen dazu animieren, nach draußen zu gehen. Die Bewegung in der Natur kann so Vieles zum Positiven verändern! Und die Beschäftigung mit der Pflanzenwelt birgt unglaublich viele Schätze! „ meint sie.

Die Zeit eines Freijahrs hat sie, lang ersehnt, für die Ausbildung zur Dipl. Kräuterexpertin genutzt. „Das war eine meiner besten Entscheidungen überhaupt!“ Daneben befähigt sie die Ausbildung zur Wanderführerin, mit Gruppen auch Bergwanderungen durchzuführen – nach dem Motto: „Das gibt mir Berge!“

Egal ob zwei Stunden oder ein ganzer Tag – bei allen Veranstaltungen steht im Vordergrund: das Kennenlernen von Pflanzen, die man bisher nicht beachtet hatte; die Vermittlung von Verwendungsmöglichkeiten in der Küche oder als Heilkraut, der sorgsame Umgang mit den Schätzen der Natur.

Mehr Infos:

Kontakt: 0681/ 205 207 94

www.wanderbarekraeuter.at

