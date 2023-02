Stefan Jäger: Wege aus dem Schmerz

„Obwohl ich bereits vor meiner Ausbildung zum Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger an Gesundheit interessiert war, schien es nicht möglich zu sein, meine eigenen Kopf-, Nacken- und Knieschmerzen unter Kontrolle zu bekommen.

Heute habe ich sie nicht nur unter Kontrolle, sie sind meist komplett weg. Begonnen hat dieser Weg mit einem YouTube-Video von Liebscher & Bracht, in weiterer Folge nahm ich an der Ausbildung zum Liebscher und Bracht-Therapeuten teil. Dadurch kann ich Menschen mit diversen Schmerzen nun ganz neue Hilfestellungen anbieten.

Seit Dezember 2022 biete ich Gesundheitstraining in der Wienerstraße 23 in Neunkirchen an, welches ich mit den von Liebscher und Bracht entwickelten Techniken durchführe.

Mein Fokus liegt auf der Förderung Ihrer Gesundheitskompetenz, sodass Sie das Gelernte selbständig zuhause anwenden können. Mein Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, Ihren Schmerz abzuschaffen, wo immer das möglich ist.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0650/3037809

office@stefan-jaeger.at

www.stefan-jaeger.at

