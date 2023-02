KFZ-Karner neu eröffnet

Seit 2008 ist er im Autohaus Michael Steinhauser GmbH als Werkstattleiter und im Kundenservicebereich tätig.

Durch die pensionsbedingte Schließung des Autohauses mit Jahresende 2022 war für Robert Karner schnell klar, dass er sich nun den Traum vom eigenen Betrieb verwirklichen möchte.

Unterstützt durch sein Team bietet er am Standort des Autohaus Michael Steinhauser GmbH in 3041 Asperhofen, seit 16.01.2023 unter anderem Service, Reparaturen, Spengler- und Lackierarbeiten sowie §57a-Überprüfungen für ein- und mehrspurige Kraftfahrzeuge bis 3,5t und Anhänger an.

Zudem bleibt die Nissan Vertragspartnerschaft sowie der Ersatzteile Verkauf bestehen. Die gewohnte Qualität, schnelle Terminvereinbarung sowie die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit, möchte er unter allen Umständen beibehalten.

Mehr Infos:

KFZ - Karner GMBH

Tullnerstraße 2/1

3041 Asperhofen

Tel: 02772/582 66

E-Mail: kfzkarner@icloud.com

