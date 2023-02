Den perfekten Schuh von Schuhmacher-Meister Julian Schmutz

„Nach mehrjähriger Berufserfahrung in meinem Lehrberuf Orthopädie Schuhmacher war es für mich an der Zeit den nächsten Schritt in meinem Berufsleben zu gehen. Ich freue mich schon sehr meine Kunden und Kundinnen ein individuelles Produkt anfertigen zu dürfen.“

Julian Schmutz bietet in seinem Fachgeschäft neben orthopädischen Schuhen, die nach Maß angefertigt werden, auch orthopädische Maß- und Modelleinlagen sowie Schuhzurichtungen an.

Weiters werden in seinem Betrieb auch Maßschuhe nach individuellen Wünschen zum Beispiel für Hochzeiten angefertigt.

Nicht nur Personen, die orthopädische Schuhe benötigen sind bei ihm an der richtigen Stelle. Auch Sportler und jeder Andere, der seinen Freizeit- oder Arbeitsschuh individuell angepasst haben möchte, wird sich gut aufgehoben fühlen.

Selbstverständlich werden all Ihre sonstigen Fragen in einem telefonischen oder persönlichen Fachgespräch kompetent beantwortet.

Mehr Infos:

Kontakt: www.schuhtechnik-schmutz.at

