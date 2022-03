PFOTEN FESCH & FEIN: Mobile Hundefriseurin

„Im Jänner 2022 habe ich mein Unternehmen PFOTEN FESCH & FEIN e.U. eröffnet und biete meine Dienstleistungen als mobile Hundefriseurin Menschen und Tieren, die nicht die Möglichkeit haben, einen Hundefriseursalon zu besuchen, an.

Nach einer Terminvereinbarung komme ich zu Ihnen nach Hause und führe die Fellpflege Ihres Hundes in gewohnter Umgebung durch. Der Vorteil daran ist, dass sich die Tiere in der Regel zuhause wohler fühlen und ich die Fellpflege an einem entspannten Hund durchführen kann. Die KundInnen können dabei sein, was auf die Tiere eine beruhigende Wirkung hat. Das Wohl der Tiere steht bei mir IMMER im Vordergrund. Egal, ob es sich dabei um Krallen kürzen, Ohren- und Augenreinigung, Ausbürsten von Unterwolle, Entfilzen oder gleich das Komplettpaket mit Schneiden, Scheren/Trimmen, Bürsten, Ohren-, Augen-, und Krallenpflege handelt.

Ich bin stets bemüht, auf jeden Hund individuell einzugehen.

Mehr Infos:

Kontakt: office@pfoten-fesch-und-fein.at

www.pfoten-fesch-und-fein.at

0681/10218724

