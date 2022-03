Food Fotografin & Stylistin Daniela Hollaus

„Mit Unterstützung meines Mannes Michael Hollaus gehen wir gemeinsam unserer großen Leidenschaft dem Kochen und Backen nach. Es macht uns großen Spaß gesunde und leckeren Gerichte hübsch anzurichten und zu fotografieren (oder zu filmen).

Wir fotografieren einerseits unsere eigenen Gerichte für unseren Instagram Account @trust.and.try, machen jedoch auch Produktfotos sowie Rezeptvideos für diverse Unternehmen. Spezialisiert haben wir uns auf den vegetarischen und pflanzlichen Markt. Da wir selbst versuchen uns gesund und nachhaltig zu ernähren. Unser Firmen- und Lebensmotto ist, wenn man ein gutes Gefühl bei einer Sache hat, sollte man es einfach mal probieren und darauf vertrauen, dass es gut wird. So ist auch unser Name für die Homepage entstanden, trust and try (Probieren und vertrauen). Dort findet man schon viele leckere, gesunde Rezepte (jeweils auf Englisch und auf Deutsch) zum Nachkochen. Schaut einfach mal vorbei!“



Mehr Infos:

Kontakt: www.trustandtry.at

Insta: trust.and.try

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: