L&A Lackier- und Karosseriefachbetrieb: "Keine Panik, wenn es kracht"

Seit 2021 bietet er auf dem Areal seines Firmenpartners, welcher bereits seit 13 Jahren erfolgreich den namhaften Mechanikerbetrieb ABC Autoservice leitet, mit Lackier- und Spenglerarbeiten ein umfassendes Service an.

Das Know-how dazu hat er sich nach den Lehrjahren in Pfaffstätten als langjähriger Fachmitarbeiter der dort ansässigen Lackiererei angeeignet. Nun 20 Jahre später zieht es ihn in die Heimatstadt seiner Frau, wo er den Schritt aus dem sicheren Job, rein in die Selbstständigkeit wagt.

„Einen Lackschaden optisch wieder anzugleichen (Spot Repair) ist ein schwieriges Handwerk, meine jahrelange Berufserfahrung ist mein Erfolgsgeheimnis.“

Die Leistungen umfassen Reparaturen der Karosserie und Teil- bzw. Neulackierung inklusive der gesamten versicherungstechnischen Abwicklung eines Unfall- oder Parkschadens.

Mehr Infos:

Kontakt: Brunnenfeldgasse 30,

3100 St. Pölten

0676/4814073

