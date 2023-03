Gastronomin aus Leidenschaft

Nach dieser arbeitete sie mit Freude im Cafe Jakob in Traisen. Schon immer war es für Sabrina Bauer der große Traum eines Tages selbst ein eigenes Lokal zu führen und den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

„Die Gastronomie ist meine große Leidenschaft! Als ich gehört habe, dass das gut etablierte Kaffeehaus in Rohrbach eine/n NachfolgerIn sucht, habe ich diese Gelegenheit sofort am Schopf gepackt. Ich freue mich sehr über diese Herausforderung. Vor

einem Monat fand die große Abschiedspar-

ty statt, bei der ich viele der Stammkunden kennenlernen durfte. Ich werde das Lokal in alter Manier weiterführen.

Zusätzlich biete ich ab sofort eine Frühstückskarte, mit allem, was das Herz begehrt, an. Ich freue mich, wenn auch Sie mich demnächst in meinem neu dekorierten Lokal besuchen kommen!“

Mehr Infos

Kontakt: 0676 /64 18 398

Hauptplatz 3, 3163 Rohrbach

