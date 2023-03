03/23: Bezirk Scheibbs Sie haben Post! Eine Flaschenpost!

Foto: inShot Photo Video

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Bettina Wutzl & Leroy-Vincent Przibilla eröffneten im April 2022 in der alten Post, am unteren Stadtplatz in Waidhofen/Ybbs, die „Flaschenpost“.

Ein spannendes Konzept aus Weinhandel und Weinbar. Der Name ist Programm und bezieht sich auf den Inhalt IN der Flasche. Jene Winzer, die mit der Natur zusammenarbeiten und Weine voller Lebendigkeit, Charakter und Demut entstehen lassen. Somit ist jede Flasche, eine Flaschenpost. Wer die beiden kennengelernt hat, weiß, Bio ist Standard, Biodynamisch noch besser. Neben der spannenden Weinauswahl aus dem Mutterland sowie der Nachbarn Deutschland, Frankreich und Italien, wartet eine kleine, aber feine Feinkostecke mit Wermuth, Öle, Essige sowie Sojasaucen darauf entdeckt zu werden. Auch bei der Jause wird regional GROß geschrieben. Brot der Bäckerei Piaty, die Aufstriche und Mozzarella der Milchwerkstatt Krenn in Ybbsitz werden natürlich auf Emaillegeschirr von Riess serviert. Das „Weinmaleins“ für Anfänger oder Fortgeschrittene in Form eines spannenden Seminars mit natürlichen Duftproben und Blindverkostung rundet das Konzept ab. Mehr Infos Kontakt: 0664/4678863

