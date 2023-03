sator.rocks – dein individueller, professioneller Auftritt

„Ich bin dankbar für die vielen, verschiedenen Erfahrungen, die ich in verschiedenen Firmen in den letzten 15 Jahren machen durfte, doch nun ist es Zeit, mein eigenes Ding zu machen.“

sator.rocks ist eine Werbeagentur mit Spezialisierung auf Websites. Hier gibt es „Alles rund um Websites“, angefangen von der Analyse zur Optimierung bis hin zur Neuerstellung. Durch Sarah Sators Ausbildung deckt sie sowohl den gesamten technischen, wie auch den grafischen Part, wie Logos, Flyer, Visitenkarten ab.

„Mit meiner Selbstständigkeit ist es mir möglich meine Fähigkeiten voll auszuleben und das in vielen, verschiedenen Bereichen. Ich liebe es einfach, und ich möchte andere mit meiner Motivation und Freude mitreißen. Mein Anliegen ist es, andere zu unterstützen, darum habe ich die Ausbildung zum dipl. Trainer in der Erwachsenenbildung absolviert und biete zusätzlich Workshops an, um so mein Wissen weitergeben zu können“, so die Jungunternehmerin.

Mehr Infos:

Kontakt: 0670/ 356 44 00

organi@sator.rocks,

https://sator.rocks

