Marion´s Artelier – Neu in Ihrem Bezirk

„Ich male und zeichne in Aquarell und Acryl, mit Kohle, Graphit und mit Ölfarben, kombiniere auch Techniken miteinander. Sehr oft sind es Naturmotive wie Tiere, Pflanzen, Porträt und Akt, sowie Landschaften. Auch unterrichte ich Acryl-, Aquarell- und Botanische Malerei an diversen Kunstakademien/Kunstvereinen und in meinem Atelier.

Ich liebe es zu malen, zu zeichnen, hinzuzulernen und auch mein Wissen weiterzugeben, Mal- und Zeichentechniken zu lehren, andere im künstlerischen Ausdruck zu fördern, in ihrer Kreativität zu begleiten und beim Abschalten vom Alltag zu helfen. Mein Leitsatz ist: Sei immer respektvoll und wertschätzend dir selbst und anderen gegenüber, lebe und arbeite mit offenem Herzen. Höre nie auf zu lernen und lehre ohne aufzuzwingen.“

Mehr Infos

http://art.beipass.at/

