„Durch eine vertraute Person habe ich tiefe Einblicke in die Welt des Online-Markts werfen können. An einem Wochenende, Zuhause eingesperrt aufgrund des Lockdowns, motivierte mich ein Freund ein Unternehmen zu gründen und meine eigene Marke aufzubauen.

„Just do it!“ ist mein Motto, ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren und baute innerhalb von 2 Wochen das Fundament von LuxusHappen auf. Neben meinem Vollzeitjob als Qualitätsmanager, machte mich die Arbeit an meiner eigenen Marke frei und die äußeren Umstände konnten mich nicht mehr fesseln. LuxusHappen bietet neben T-Shirts und Hoodies für Männer und Frauen, ebenso Tassen und mehr an. Die Designs sind selbst entworfen und spiegeln mich als Hobbykoch wider. Unsere witzigen und einzigartigen Designs sollen die Menschen dazu motivieren, den Herd anzumachen und die Leidenschaft zum Kochen, in Zeiten wie diesen, zu erwecken. Kundenzufriedenheit ist meine oberste Priorität, wir haben das Ziel, das beste Produkt für unsere liebsten Kunden zu entwickeln und Innovation zu schaffen.“

