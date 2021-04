Ihre Leidenschaft liegt in der naturnahen Floristik, daher möchte sie vermehrt regionale und saisonale Materialien verwenden, um die Wertschätzung für die Natur beim Kunden noch mehr wachsen zu lassen. Neben blumigen Geschenken (Sträuße, Pflanzenarrangements...) und Festdekorationen kann man sich auch bei der Innenraumbegrünung beraten lassen.

„Bei Interesse ersuche ich meine Kunden gerne um Vorbestellung damit ich die gewünschte Ware gezielt besorgen kann. Nachdem ich eine Werkstatt und kein Geschäftslokal habe, bin ich flexibel und kann bei Bedarf auch Werkstücke ausliefern“, erzählt die Jungunternehmerin über ihr Angebot.

Mit ihrem Gespür für Ästhetik und stilvolle Verarbeitung von Naturmaterialien hat sie schon vielen Menschen Freude bereitet.

„Die Unterstützung von der riz up Gründeragentur und dem Know how meiner Familie und Freunden hat mich bestens für meinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet“, so Angelika Ankerl.

Mehr Infos:

Kontakt: www.dienaturbinderei.at, Eisengraben 60, 3542 Jaidhof, 0664/4048410

