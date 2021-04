Wir, Petra Kohnle & Thomas Hofstädter, eröffneten im Oktober 2020 in Guntramsdorf unseren Spezialitätenmarkt. Der Einkauf direkt vom Erzeuger ist die nachhaltigste Möglichkeit, um an hochwertige Lebensmittel heranzukommen. Um jedoch die Schmankerln aus verschiedenen Regionen einkaufen zu können, muss viel Zeit investiert werden. Daraus entstand unsere Idee.

Wir kaufen Spezialitäten direkt beim Erzeuger ein und können so im Süden von Wien eine Vielzahl von frischen Spezialitäten direkt vom Erzeuger anbieten. Dazu zählen z.B. frische Äpfel und Saft (Stmk), diverse Schmankerl aus dem Mariazeller Land (Stmk), Wildfleisch aus freier Wildbahn (NÖ), Bio Lammfleisch (NÖ), Gewürze (Bgld), etc. Abgerundet wird unser Sortiment mit hausgemachten Marmeladen, Likören, Würzpasten und Würzsalzen.

Wir sind eure Ansprechpartner für qualitativ hochwertige Lebensmittel - all unsere Produkte sind bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgbar, großteils biologischer Herkunft und in jedem Fall nachhaltig & fair.

Wie kann man uns erreichen: Am besten Vorort, DO & FR 8:30 – 18:00, sowie SA 08:30 – 13:00, oder unter:

Mehr Infos:

Kontakt: www.direktvomhofstaedter.at, 0670 55 88 959

Hauptstraße 51, in 2353 Guntramsdorf

