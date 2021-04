In ihrer vorherigen Tätigkeit in einer Boutique wurde Camelia Bora ständig gefragt, warum sie sich nicht mit einer eigenen Boutique selbständig mache.

„Als ich dann ein passendes Lokal für eine eigene Boutique mitten in Waidhofen/Ybbs fand, fasste ich nach 6 Jahren im Angestelltenverhältnis den Entschluss, es zu wagen und startete mit September 2020 mit meinem eignen Geschäft. Da mich von Kindheit an alle „Nona“ nennen, wählte ich dies auch als Namen für meine Boutique. Ich bin überwältigt vom Ansturm auf meinen Laden, auf die positive Resonanz und dass mich so viele von Anfang an unterstützt haben. In meiner Boutique finden Sie italienische, hochwertige Damenmode. Bei mir finden Sie eine individuelle, freundliche und professionelle Beratung genauso wie eine tolle, farbenfrohe und trendige Kollektion.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist nun auch eine Erweiterung auf einzelne Herren-Outfits geplant. Ich freue mich sehr, wenn ich auch Sie in meiner Boutique demnächst begrüßen darf“, so die Jungunternehmerin motiviert.

Mehr Infos:

Kontakt: www.boutique-nona.at,

Unterer Stadtplatz 19, 3340 Waidhofen/Ybbs

