Gemeinsam mit seinem Vater, der jahrzehntelange Erfahrung in der Lebensmittelentwicklung hat, wurde begonnen an den perfekten Farben und Geschmäckern zu tüfteln. Stets ohne Zusatz von Zucker, Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen. „Wir möchten auch bewusst keine Schärferekorde brechen“, unterstreicht Gansterer. „Bei uns geht es um geschmackvolle Saucen in passenden Schärfegraden, von fruchtig mild bis sehr scharf. Unsere Saucen sind Allrounder, die wirklich zu allem passen, egal ob zu Fleisch, Fisch, Käse oder zum Würzen beim Kochen.“

Vertrieben werden die Saucen im regionalen Einzelhandel, auf Märkten in NÖ und im Sunrise Chili Onlineshop.

Das alles soll nur der Beginn einer langen, geschmackvollen Reise sein. Für 2021 ist auch noch die Einführung einer weiteren Marke geplant: „Sunrise Gourmet“. Hier wird es sich nicht ausschließlich um Chilis drehen! Seien Sie gespannt!

Kontakt: www.sunrisechili.at

