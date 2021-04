Als Sportwissenschafterin und Gründerin von *effy-active-studio* hat sich Stefanie Reisenzahn zur Aufgabe gemacht, Menschen für ein gesundes und aktives Leben zu begeistern und sie auf dem Weg dahin zu begleiten.

Seit September 2020 feilt sie im Zuge eines Gründungsprogramms an ihrer Idee und bietet seit Jänner 2021 in Stadt Haag eine bunte Mischung von Kursen im Studio, Outdoor & Online an. Aktuell ist Onlinetraining eine praktische Option. Im Fokus steht eine ausgewogene funktionelle Fitness.

„Für zielgerichtetes Training oder eine umfangreiche Umstellung des Lebensstils, biete ich persönliche Trainingsbetreuung von der Planung bis zur Zielerreichung. Mit Hilfe hochwertiger technischer Ausrüstung und Knowhow führe ich Körperanalysen und Leistungstests durch. Anhand der Ergebnisse und Ziele des Klienten erstelle ich einen individuellen Trainingsplan. Als Mehrwert sollen Vorträge und Workshops zum Thema Gesundheit und Sport das Angebot abrunden. Mit dem Slogan „be ready for your adventure“ möchte ich Lebensqualität und Freiheit durch Sport vermitteln“, erzählt Stefanie Reisenzahn motiviert.

Mehr Infos:

Kontakt: www.effy-active.com , 0664 75057420

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!