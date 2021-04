„Ich begann 2015 eine Ausbildung zur Medizinischen Masseurin. Im selben Jahr noch entdeckte ich die hawaiianische Körperarbeit – Lomi Lomi Nui. Lebendigkeit, Liebe, Achtsamkeit und Freude begleiten mich im Massagealltag. Ich gebe individuell angepasste Massagen entsprechend der Wünsche und Beschwerden meiner KundInnen und schöpfe dabei aus dem Repertoire meiner Werkzeugkiste wie z.B. die manuelle Lymphdrainage.

Dies ist ein tolles Werkzeug, um das Immunsystem anzuregen, die schnellere Wundheilung zu unterstützen, zu entspannen, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Sehr am Herzen liegt mir die Lomi Lomi Nui Körperarbeit. Die Grundlage ist eine innere Haltung, die bei mir auch in den Alltag übergegangen ist. Es wird viel Öl verwendet, auch die Unterlage ist geölt und wir begeben uns gemeinsam auf eine Reise. Ich liebe das freie intuitive Arbeiten. Ich freue mich darauf Sie in meinem neuen Raum in der Praxisgemeinschaft Kamptalstraße, bei Michaela Schierhuber (Energetikerin) begrüßen zu dürfen.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.kerstinbruckner.at

Telefonnummer: 0650 880 82 72

