Schon als Jugendlicher bekam Dominik Gstettner einiges von der Branche mit, da sein Vater ein Unternehmen in der Haustechnikbranche führt.

„Nach der abgeschlossenen Kochlehre begann für mich ein zweiter Bildungsweg. Die Fußstapfen des Vaters – also doch! Die Lehre für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, samt Abschlussprüfungen fielen mir durch das große Interesse und das ,reife‘ Alter leicht.

Dadurch entschloss ich mich für die berufsbegleitende Werkmeisterschule und bestand zwei Meisterprüfungen im Bereich ,Heizungs- und Sanitärtechnik‘. Nach dem Sammeln von Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen und im Familienbetrieb wurde der Wunsch, meinen eigenen Weg zu gehen und nach meinen eigenen Vorstellungen zu handeln, immer größer. 2020 gründete ich das Unternehmen ,Gstettner Haustechnik GmbH‘ und im Herbst 2021 übersiedle ich in die neue Firmenhalle in 2013 Porrau.

Als junger, heimischer Unternehmer möchte ich mich am mangelnden Facharbeitermarkt behaupten und eine breite Palette an Dienstleistungen und Individuallösungen in diesem Sektor anbieten. Genaues Arbeiten ist für mich ein Muss und sichert mir die Zufriedenheit der Kunden!

Mehr Infos:

Kontakt: office@gstettner-haustechnik.at, 0676 751 8895

