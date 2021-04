Ihr umfangreiches Wissen & Können im Bereich Mediendesign & Textgestaltung (Digital- & Printprodukte) in Kombination mit ihrer mehrjährigen beruflichen Erfahrung im Bereich Online Marketing durfte Birgit Kurz bereits mehreren Kunden auf dem Weg zu einem profitablen Online Auftritt begleiten.

„Ich glaube fest daran, dass jedes Unternehmen, Social Media als Kundenmagnet erfolgreich nutzen kann. In Österreich befinden sich rund 4,5 Mio. Nutzer täglich auf Facebook, Instagram, LinkedIn & Co. Frisch und inspirierend starte ich mit einem kostenlosen Erstgespräch. In diesem werden die Bedürfnisse und Ziele besprochen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit 1:1 Coachings und/oder Workshops oder Full-Services für die erfolgreiche Positionierung auf Social Media, zu buchen.

Die Möglichkeiten reichen von Employier Branding über den Produktverkauf bis hin zum kostenlosen, digitalen Werbefenster. Kombiniert mit einer profitablen Werbeanzeige (ab 1 Euro Tagesbudget) können Wunschkunden kosteneffizient und erfolgreich gewonnen werden.

Mehr Infos:

Kontakt: www.fresh-inspire.at

0664/99 80 86 12, agentur@fresh-inspire.at

https://www.facebook.com/AgenturFreshInspire

https://www.instagram.com/ fresh.inspire/

https://www.linkedin.com/company/ fresh-inspire/?viewAsMember=true

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!