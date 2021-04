Sie arbeiten mit Organisationen daran eine Realität zu schaffen, in der Nachhaltigkeit Normalität ist.

Um diesen Wandel zu erreichen, braucht es mehr als Zahlen, Daten und Fakten. Deshalb verknüpft element 8 unter dem Motto „Nachhaltigkeit neu denken“ die Themen Nachhaltigkeit und Mindfulness. Bei diesem Ansatz wird die Einbindung von MitarbeiterInnen und der Fokus auf das Wesentliche hervorgehoben.

Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden verankert element 8 Nachhaltigkeit in den Unternehmen und unterstützt sie in den Bereichen Strategieentwicklung, Kommunikation und Trainings. „Wir kommen beide aus der Unternehmensberatung. In Projekten haben wir immer wieder gemerkt, dass es neue Methoden und Ansätze braucht, um das komplexe Thema „Nachhaltigkeit“ gut transportieren und in Unternehmen umsetzen zu können. Mit element 8 wollen wir neue, mutige Wege gehen, um nachhaltige Entwicklung in der Wirtschaft zu unterstützen.“

