04/22: Bezirk Amstetten Von der Großbank zu „Besondere Begegnungen mit Tier&Dir“

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Tiere und die Freude an der Arbeit mit ihnen begleiten Sabine Leeb schon ihr ganzes Leben. Selbst in der Zeit als Projektmanagerin in Wien findet sie Ruhe und Kraft bei ihren Pferden.

Seit dem Sommer 2021 lebt die Fachkraft für tiergestützte Therapiebegleitung sowie ausgebildeter Coach in Kematen/Ybbs und bietet besondere Begegnungen mit ihrem Pony und ihrer Hühnerschar: Power Walking, Pony Jogging, Agility, Horsemanship, pferdegestützte Achtsamkeitspraxis und Coaching. Und mit den Hühnern gibt´s lustige G’schichtn, Spiele und Basteln, oder ein Pippi Picknick. Die individuellen Einheiten sind für Kinder, Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Für die Kleinsten gibt es spezielle Eltern-Kind Events. Sabine arbeitet mit Pädagogen und gerne auch mit Psychologen sowie Lebens- und Sozialberatern zusammen.

„Ein Herzenswunsch wäre die Kooperation mit Schulen und Alters- und Pflegeheimen in der Region!“ erzählt Sabine über ihre Pläne für 2022. Mehr Infos: Kontakt: 0664 / 5154948

leeb@le-la.at Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



