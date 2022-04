04/22: Bezirk Gänserndorf Annemarie Hurban – Für harmonisches Zusammenleben von Mensch und Hund

Foto: Christian Houdek

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Mein Name ist Verena Koch. Ich bin gewerbliche Masseurin und dipl. Gesundheits- und Personaltrainerin. Frisch verheiratet und ins idyllische Weinviertel umgezogen, konnte ich meinen beruflichen Traum in die Tat umsetzen: Im März 2022 eröffnete ich meine eigene Praxis in Altlichtenwarth.

Mein Angebot besteht aus Massagen wie klassische Massage, Lymphdrainage, Akupunkturmeridianmassage, Schröpfen, Gua sha und Taping. Neben Massagen biete ich eine ganzheitliche Betreuung an. Dazu gehört die Erstellung, Durchführung und Beratung von personalisierten Trainingskonzepten. Diese Vielfalt garantiert meinen KundInnen Erholung, Entspannung und langfristigen Erhalt der Gesundheit.

Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch, der genau auf die Bedürfnisse der Personen eingeht und versucht zwischen den Zeilen zu lesen, um das Wohlbefinden zu steigern. Für Terminvereinbarung oder Fragen können Sie mich gerne telefonisch oder per Mail kontaktieren. Mehr Infos: Kontakt: 0664/75516433

verenakoch_ihremasseurin@outlook.com

