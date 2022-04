04/22: Bezirk Hollabrunn AmLi Frisch Shop OG – Neueröffnung am Bahnhof!

Lesezeit: 2 Min

Foto: privat

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Besime Ljimani und ihr Mann Denis Ameti haben am 7. Februar 22 den gemeinsamen Shop AmLi Frisch Shop OG am Bahnhof in Hollabrunn eröffnet:

„Seit Anfang dieses Jahres können Kundinnen und Kunden bei uns in einem schönen und sauberen Ambiente unter der Woche von 5.00 bis 18.00 Uhr sowie samstags von 05.00 – 15.00 Uhr Dinge für den täglichen Bedarf erwerben. Unser Shop liegt sehr zentral und ist somit ein Gewinn für alle Reisenden, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, sowie auch den Menschen, die im Umfeld des Bahnhofs leben, und nun bei uns ihren Einkauf erledigen können. Bei AmLi Frisch Shop finden Sie verschiedene Snacks, frisches Gebäck, Leberkässemmeln, eine umfangreiche Getränkeauswahl sowie Kaffee und Tabakwaren. Auch der Kauf von Bahntickets direkt im AmLi Frisch Shop, welche wir hoffen bald anbieten zu können, wird ein Benefit und Erleichterung für alle, die lieber persönlich ihre Bahnkarte erstehen. Außerdem bieten wir seit einer Woche auch einen Hermes Paketshop an.“ Mehr Infos: Kontakt: besime.ljimani@outlook.com Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



