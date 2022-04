Expertin für sinnerfülltes Leben: Deine Zeit ist JETZT!

Ich unterstütze Frauen in der Lebensmitte dabei, endlich ihr Potential authentisch zu entfalten, ihre Ideen selbstbewusst in die Umsetzung zu bringen und sich so in Harmonie mit sich und mit ihrem Umfeld sinnerfüllt zu verwirklichen.

Ich verkaufe keine Einzelstunden mehr, sondern Programme. Ich führe Frauen durch einen Prozess von ihrem beruflichen Wunschbild bis zu ihrem Ziel durch 1:1-Begleitung, durch Trainings-Einheiten mit Workbook und durch Neuro-Wissen.

Meine Dienstleistung ist zeitlich und örtlich unabhängig!

Meine Dienstleistung bietet Lösungen an!

Meine Dienstleistung bezieht sich auf Frauen, die in der Lebensmitte ihre biografische Chance sehen, JETZT durch zu starten und sich authentisch und sinnerfüllt zu entfalten.

Deine Zeit ist JETZT!

Vertrau dem Prozess! Die Lösung ist in dir!

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/73 63 10 60,

Johanna König-Ertl | Facebook

www.johanna-koenig.at

