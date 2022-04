Nachhaltiges Wohnklima mit Lehm- und Holzbau

Dabei bemerkte ich wie vielseitig und nachhaltig dieser Baustoff ist. Lehm in Verbindung mit Holz ist eine perfekte Kombination im Hausbau sowie in der Sanierung, die Verbindung beider ist einzigartig in Österreich.

Deswegen habe ich mich dazu entschlossen in der Branche ökologischer Innenausbau und Holzbau selbständig tätig zu werden. Nachhaltiges Bauen und gesundes Wohnklima erlebt einen steigenden Trend.

Zu meinen Hauptaufgaben zählen vorwiegend der ökologische Innenausbau und die Sanierung im Bereich Alt- und Neubau. Meine Leistungen im Lehmbau beziehen sich auf Lehmputz, Lehmstampfwände, marokkanischer Tadelakt und ökologische Dämmungen. Im Bereich Holzbau biete ich diverse Konstruktionen wie Terrassenüberdachungen, Carports, Innenausbau, Dachsanierungen und sämtliche Zimmererarbeiten rund ums Haus.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/2131706

info@lehmundholzbau.at

