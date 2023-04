Er blickt auf über 12 Jahre Erfahrung im Gärtnerbereich zurück und freut sich nach wie vor auf jedes neue Projekt. Die größte Freude für ihn ist es den Kunden bei jedem Blick in ihr eigenes Gartenparadies ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie die verpflanzten Samen, so wächst auch das Team und so wurde die Green-Leaf Gartengestaltung schnell eine mehrköpfige Mannschaft. Denn wie Marco Buchler so schön sagt: „Im Garten gibt es immer was zu tun!“

Die Leistungen der Green-Leaf Gartengestaltung reichen von der Beratung und Planung bis hin zur Ausführung und regelmäßigen Pflege. Bei der Gartenarbeit liegt der Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und kompetente individuelle Kundenbetreuung.

Green Leaf Gartengestaltung e.U.

Wienerstraße 23b/2/6

2320 Schwechat

0660 48 18 717

office@green-leaf.at

https://green-leaf.at

