Die Magie der Alpakas mit Michael Berner live erleben

Michael Berners Bruder begann vor etlichen Jahren in Oberösterreich mit der Alpakazucht und auch seine Schwester, die in Niederösterreich in seinem Nachbarort wohnt, begann vor 10 Jahren Alpakas zu halten.

„Nun wohne ich auch am Land und bin selbst begeisterter Alpakahalter. Immer wieder wurde ich angesprochen, ob es möglich wäre, mit den wunderschönen Tieren auch spazieren zu gehen.

Nun ist es soweit! Ab sofort kann ich ganzjährig Wanderungen anbieten, damit Kinder und Erwachsene diese friedlichen Tiere genauer kennen lernen können und durch dieses unvergessliche Erlebnis wieder leichter die täglichen Anstrengungen erledigen zu können.

Ich würde mich freuen, dich bei meinen Alpakas begrüßen zu dürfen!“

Mehr Infos:

Michael.Berner@peacehofrat.at

www.peacehofrat.at

