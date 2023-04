Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen

Mein Name ist Alexandra Steindl und ich bin selbständige Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Ich biete über den gemeinnützigen Verein „punkt.um“, in Stockerau, personenzentrierte Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Wir leben in einer gefühlt unsicheren Zeit. Neben Pandemie, Krieg oder Klimakrise gibt es auch viele andere Lebensereignisse, die Menschen aus ihrem psychischen Gleichgewicht bringen können. Wenn der Leidensdruck groß wird, empfiehlt es sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Einzel-, Gruppen- oder Paarsetting können in wertschätzender

Atmosphäre seelische Belastungen besprochen werden, wodurch sich der Leidensdruck verringern oder sogar auflösen kann.

Zu sehen, wie sich Menschen durch meine psychotherapeutische Begleitung selbst besser kennenlernen und dadurch weiterentwickeln, ist für mich immer wieder eine wertvolle Erfahrung. Es erfüllt mich sehr, diesen Beruf in selbständiger Tätigkeit ausüben zu können.

Mehr Infos:

0677/64387973

alexandra.steindl@punkt-um.eu

