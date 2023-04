Reitpädagogik und Kinderyoga mit Laura Bernhuber

„Mit ihnen bin ich durch dick und dünn gegangen und habe zahlreiche Abenteuer erlebt. Doch erst während einer längeren Reise ist mir bewusst geworden, dass mir Pferde vor allem in schwierigen Lebensphasen viel Halt gegeben haben.

In ihrer Gegenwart musste ich mich nicht verstellen, nichts leisten und keinen Erwartungen entsprechen. Ich konnte loslassen, ankommen, Energie auftanken und wieder mehr zu mir selbst finden.

Genau das möchte ich jetzt an Kinder weitergeben und ihnen dadurch nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern sie auch in ihrer Entwicklung und Potenzialentfaltung begleiten. In der Reitpädagogik verbringen Kinder ab 3 Jahren spielerisch Zeit mit, um und auf dem Pferd und lernen sich dabei selbst besser kennen.

Auch Kinderyoga ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken und ihnen dabei zu helfen, Herausforderungen gelassener zu begegnen. Zusätzlich biete ich Familienyoga und Erlebnisnachmittage im Pferdestall an.“

Mehr Infos:

0664/73820779

laura.bernhuber@aon.at

www.laurabernhuber.at

