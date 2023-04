MKS Pflegeberatung – Motivierend, Kreativ & Selbstbestimmt

Ein Herzensthema ist ihr da auch die Demenz geworden, wo sie durch spezielle Schulungen Fachexpertin ist, zuletzt hat sie den MAS Demenztrainer ® absolviert.

„Leben ist Veränderung. Und manchmal benötigt man in gewissen Phasen Unterstützung und Beratung. So wie es zum Lebensanfang Schwangerschaftsvorbereitung und Stillgruppen gibt, so sind in der letzten Lebensphase Fragen und Ungewissheit da, wenn es zu Pflegebedürftigkeit kommt. Es geht mir um Lebensqualität. Dabei möchte ich auch die Angehörigen unterstützen und Grenzen aufzeigen. Im persönlichen Gespräch sollen Lösungen gefunden werden. Beim Thema Demenz ist oft ein Perspektivenwechsel notwendig. Es braucht viel Information und Ansprechpartner, um die Veränderungen ins Leben zu integrieren. Dies ist ein Prozess, bei dem ich Sie gerne individuell begleite.“

Mehr Infos:

0670/ 658 16 66

www.mks-pflegeberatung.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: