„Als mir die Idee eines eigenen Obst- und Gemüsestandes kam, dachte ich so bei mir: leg einfach los und stell dich der Herausforderung. Unterstützung bekam ich von der riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs. Und nun ist es soweit und mein Verkaufsstand steht in Leobersdorf in der Nähe des Interspars und der Kfz-Werkstätte Radschek.

Durch den Lockdown habe ich vom Wochenmarkt auf den festen Stand umgeschwenkt und bin jetzt zuversichtlich, dass die Leute sich auf frisches Obst und Gemüse freuen – so wie ich. Meine Obstsorten – vorwiegend Marillen, Erdbeeren und Beeren sowie Schnäpse und Fruchtweine – kommen genauso wie das Gemüse überwiegend von regionalen Bauern aus Baden und der Steiermark. Die Produkte sind besonders frisch und die Hälfte der Säfte sind ohne Zuckerzusatz. Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie zu mir auf den Stand.“

Mehr Infos:

Kontakt: suncicastojkovic89@gmail.com

0667/7764177

