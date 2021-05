Nicole ist mit Herz und Seele Waldviertlerin und blieb während sie lange Zeit in einem Verlag in Wien tätig war, im Waldviertel wohnhaft. Selbständiges Arbeiten zählt von Anfang an zu ihren Stärken. Das kommt ihr jetzt beim Aufbau ihres eigenen Business zugute.

Mit ihrem Shop „Katzfatz – die Geschenkemacherin“ lebt sie nun auch ihre kreative Seite aus und will mit außergewöhnlichen Pretiosen das besondere Etwas für jeden Anlass bieten: Vom kleinen Mitbringsel für einen Besuch bei Freunden oder der Familie bis hin zu speziellen Geschenkboxen, gefüllt mit vorrangig lokalen Produkten, werden Sie bei „Katzfatz“ bestimmt fündig.

Nicoles Hang zur Perfektion garantiert zudem Qualität in jeder Hinsicht: Ob Sie rasch ein T-Shirt mit einem selbst ausgesuchten Motiv bedrucken lassen möchten, ein außergewöhnliches Geschenk benötigen – nachhaltiger und lokaler können Sie Ihr Präsent nicht erstehen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.katzfatz.at

0664 452 78 23

office@katzfatz.at

