„Meine Mission ist es, die Lücke an Bewegungsvielfalt für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung zu schließen!“

Dieses Zitat begleitet mich in meiner Tätigkeit, ich versuche es bestmöglich umzusetzen. Durch so manche Höhen und Tiefen in meiner Vergangenheit wurde meine Persönlichkeit geprägt. Für Menschen mit Beeinträchtigung, die bei ihren Familien oder in Einrichtungen leben, gestaltet sich die Ausübung von Sporteinheiten oftmals schwierig. Um dieser Herausforderung entgegenzuwirken, übe ich meine Tätigkeit als Bewegungscoach vor Ort aus.

Ich versuche, deren Familienmitgliedern, Betreuern und Bezugspersonen, Bewegungsideen sowie Spielideen zu vermitteln oder arbeite direkt im 1:1 Setting mit der betroffenen Person. Bei Menschen, die im Rollstuhl sitzen, besteht eine hohe Nachfrage an Bewegungsideen. Eine Bewegungseinheit wird immer individuell abgehalten, es besteht die Möglichkeit Boccia kennenzulernen, ein Besuch im Schwimmbad, Outdoorsport oder eine Sportstunde, um die allgemeine Fitness und Motorik zu erhalten. Wichtig ist immer, dass jede Einheit nach den Zielen und Wünschen der Sportler abgehalten wird. Die Freude an Bewegung muss im Vordergrund stehen!

Mehr Infos:

Kontakt: www.mentalbehindertensport.eu

0650/8091585

