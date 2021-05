Nachdem Sabrina Steindl 2019 ihre Meisterausbildung zur Fußpflegemeisterin absolviert hatte, arbeitete sie einige Zeit im Angestelltenverhältnis. „Durch das positive Feedback vieler zufriedener Kunden und der immer wiederkehrenden Neugierde der Selbstständigkeit kam ich zu der Entscheidung diese anzustreben. Das Waldviertel bildet mit seiner ländlichen Gegend die ideale Grundlage für ein mobiles Fußpflege Unternehmen. Da vor allem viele Personen der älteren Generation auftretende Probleme, welche durch eine podologische Fußpflege vermieden werden könnten, aufweisen, aber nicht die nötige Mobilität haben, fahre ich seit Oktober 2020 persönlich zu ihnen. Meine Behandlungen erstrecken sich von der klassischen, diabetischen - bis hin zur podologischen Fußpflege, sowie Nagelspangentechnik und Nagelprothetik, Fuß- und Handpeelings, Fuß- und Handmassagen, Nagel- und Gel-Lackierungen und klassischen Maniküre. Besonders wichtig ist mir eine kompetente und hygienische Behandlung. Meine Kunden können sich so in ihrem gewohnten Umfeld zurücklehnen und die Behandlung in vollen Zügen genießen.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/122 99 03,

sabrinasteindl93@gmail.com

