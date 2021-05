Heinreichsberger ist Experte für Pflegeberatung .

Erfolgreicher Start mit riz up: „Pflegeberatung hilft den Menschen dabei, die größtmögliche Freiheit und Selbstbestimmung in gesundheitlichen und pflegerischen Angelegenheiten zu erlangen“, so bringt es Christoph Heinreichsberger auf den Punkt, wenn er beschreibt, was Pflegeberatung für ihn bedeutet.