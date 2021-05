„Nach über 30 Jahren als Bankangestellter war es für mich an der Zeit mich neu zu orientieren. Meine umfangreichen Erfahrungen als Führungskraft in zahlreichen Veränderungsprozessen möchte ich gerne weitergeben. Die Einbindung von Natur und Tieren in meine Arbeit ist für mich faszinierend, weil ich erst durch meine einjährige Ausbildung (Dipl. Trainer Tiergestützte und Naturgestützte Interventionen) erkannt habe, welches Potential in diesen Elementen liegt.

Meine Werte haben sich durch meine Lebens-Neuorientierung verändert. Meine berufliche Vergangenheit sowie die Natur und Tiere dienen als nützliche Werkzeuge, um anderen Menschen und Unternehmen Impulse und Lösungen zu bieten. Meine Angebote reichen von Unternehmensberatung, Naturcoaching, Waldbaden und Outdoor Teambuilding Event bis zum Seminar für berufliche Neuorientierung. Naturliebhaber und Erholungssuchende sind im NaturWaldhof herzlich willkommen. Wer möchte, kann auch im Auszeitzimmer übernachten und die Ruhe und Stille dieser besonderen Umgebung genießen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.naturwaldhof.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: